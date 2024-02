Ci sono tanti modi per festeggiare San Valentino, giornata in cui si celebra l’amore. Il cupido che scocca la freccia “disegnato” sull spiaggia di Platamona, colpisce per la sua imponenza e bellezza.

Nicola Urru, lo scultore di sabbia originario di Nuoro, non poteva dimenticare la giornata dedicata agli innamorati per scolpire sulla sabbia del litorale di Sorso il Dio dell’Eros, la figura del fanciullo nudo alato che con i suoi dardi fa innamorare gli umani e gli dei. L’immagine al terzo pettine di Platamona un altro regalo fatto dall’artista alla gente qualunque, anche a chi l’amore ancora non lo ha conosciuto e invita ad una riflessione.

«Una volta per conquistare una persona era necessario impegnarsi a trasmettere ciò che si sentiva dentro il nostro cuore, - dice Nicola Urru- dimostrandolo attraverso gesti e parole. Oggi soltanto sfocati e antichi ricordi. Oggi giorno l’amore è mercificato e privato della sua spiritualità, l’amore romantico e puro è davvero raro e difficile da trovare, perché le persone hanno paura di essere anime vere, di essere vulnerabili, paura di risultare deboli o anche ridicoli». Invece per l’artista «l’amore è questo, è spogliarsi delle proprie insicurezze e trovare qualcuno che legga i sentimenti del nostro cuore in modo tale da farci sentire speciali».

