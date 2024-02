Un quadro di sabbia scolpito davanti al mare, un volo di corvi in un campo di grano che, seppure non ha i colori del quadro di Vincent Van Gogh, per la sua composizione di elementi naturali trasmette emozioni a chiunque si trovi a passare di lì, nel litorale di Sorso. È una delle tante opere artistiche di Nicola Urru, lo scultore di Nuoro che ha scelto come luogo preferito, in cui dare sfogo alla sua vena artistica, la spiaggia al terzo pettine di Platamona.

Questa volta ha voluto rendere omaggio al pittore olandese tracciando uno dei suoi capolavori, una rappresentazione simbolica dei suoi sentimenti, un mix di colori ed elementi, un paesaggio dove il grano è la vita come il cielo azzurro e luminoso, che ad un tratto si fa più scuro e diventa tenebroso quasi per annunciare la tempesta, quindi la tristezza e la solitudine, sentimenti che hanno contraddistinto la vita di Van Gogh.

«Il cielo azzurro e luminoso e il grano d’oro lucente sono, in quanto tali, un trionfo di vitalità – spiega lo scultore - però stanno per soccombere, vinti dal colore scuro che li copre. Come l’artista che li dipinge, in un ultimo disperato appello alla vita».

