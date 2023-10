«Ancora una volta una sbiadita opposizione, sempre molto distratta di fronte a temi importanti, non perde occasione per attaccare l’assessore di Fratelli D’Italia, questa volta in merito alla realizzazione di un importante evento di valorizzazione dell'enogastronomia tradizionale algherese». Esordisce così il direttivo di Fratelli d’Italia per rispondere all’attacco dell’opposizione di centrosinistra in merito alla spesa di 21mila euro per la promozione di PlaçAlguer, affidata alla società toscana Cinquesensi.

Ma la spesa, secondo il gruppo politico, è più che giustificata. «Non si limita al solo servizio di comunicazione dell’evento, ma tutti i seguenti servizi: dalla realizzazione di una ricerca storica sulle ricette tradizionali algheresi e le loro radici culturali, curata dal giornalista Giovanni Fancello, all'organizzazione di un convegno durante il quale si parlerà di enogastronomia come prodotto turistico esperienziale insieme agli operatori economici del territorio; passando per l'organizzazione delle lezioni con gli chef, con la partecipazione di 4 cuochi dell'istituto alberghiero algherese insieme alla partecipazione dello chef stellato Cristiano Andreini; la gestione degli aspetti organizzativi e di segreteria; l'attività di ufficio stampa, che ha garantito la promozione dell'evento sui più importanti portali e riviste tematici e non; infine la promozione della manifestazione sui media tradizionali e online. Ovviamente le risorse stanziate, pari a 21.616 euro, sono destinate alla realizzazione di tutti questi servizi e non, come sostenuto dalle opposizioni, alla sola promozione e comunicazione», chiariscono da Fratelli d’Italia.

