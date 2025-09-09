Il Comune di Porto Torres continua a investire sulla sicurezza stradale con nuove infrastrutture da installare nel territorio comunale. La giunta del sindaco Mulas, su proposta dell’assessora ai Lavori Pubblici, Gavina Muzzetto, ha deliberato l’installazione di tre nuovi attraversamenti pedonali rialzati in aree strategiche, individuate a seguito di approfondite verifiche tecniche.

L’intervento ha l’obiettivo di ridurre la velocità dei veicoli in transito, soprattutto nei punti a maggiore afflusso di traffico. In particolare gli attraversamenti verranno collocati nel punto di intersezione tra viale delle Vigne e via Ettore Sacchi, in via Sassari davanti al parco giochi San Gavino e in via Balai in prossimità della scuola dell’Infanzia Filippo Figari.

«Prosegue il nostro impegno per la sicurezza di tutti i cittadini, con particolare attenzione per i più vulnerabili», osserva l’assessora Muzzetto. «Gli attraversamenti rialzati sono strumenti concreti ed efficaci per promuovere una guida più prudente e tutelare i pedoni». Il sistema risulta collaudato, con cinque attraversamenti già presenti in città e collocati nei punti sensibili a maggior flusso di traffico.

