Un flop. Non ci sono altre definizioni per descrivere il Capodanno organizzato dall'Amministrazione comunale di Sassari.

Nella notte di San Silvestro (appoggiandosi all'Asd Gran Ballo New Dance) aveva deciso di far ballare dalle ore 22 i sassaresi in 4 piazze diverse, nei luoghi simbolo della città: piazza Castello, piazza Santa Caterina, piazza Sant'Antonio e piazza Madonna del Latte Dolce. La bocciatura è stata solenne. Senza appello.

Tutte le sedi sono state disertate dai cittadini. Alcune, come piazza Sant'Antonio, sono risultate desolatamente vuote. I sassaresi o hanno deciso di stare a casa o hanno raggiunto altre mete, come Alghero e Castelsardo, che proponevano spettacoli più accattivanti, caratterizzati infatti da decine di migliaia di presenze. Un fatto che dovrebbe fare riflettere, ma che i più si aspettavano.

L'ironia dei sassaresi si è letteralmente scatenata sui social. Bersaglio naturalmente l'Amministrazione comunale, rea di non essere riuscita ad organizzare un Capodanno all'altezza della situazione.



