Ennesima piantagione di marijuana scoperta in Sardegna. L’hanno scovata i carabinieri in località Chessas Ruias, territorio di Bottidda, nel Sassarese.

I militari della Stazione di Bono e dell’Aliquota Operativa del NORM hanno notato movimenti sospetti nella vasta area agricola. E qui, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna di Abbasanta per via delle condizioni impervie della zona, hanno avviato un servizio di osservazione accertando che il titolare del terreno agricolo stava coltivando 280 piante di cannabis. Tutte irrigate grazie a un efficiente impianto servito da una cisterna d’acqua da 500 litri.

Le piante, di altezza tra i 120 e i 170 cm, sono state sequestrate, così come la cisterna e i tubi di collegamento. Per l’agricoltore sono stati disposti i domiciliari, le indagini sono coordinate dalla Procura di Nuoro.

(Unioneonline)

