Si terrà giovedì 2 Marzo alle 11, presso il centro culturale "Aldo Moro" in via Giuseppe Sanna a Bultei, un incontro territoriale per la divulgazione del piano di contrasto all'invasione delle cavallette.

«Essendo un tema divenuto importante, visti i danni arrecati alle coltivazioni nello scorso anno, è fondamentale la partecipazione di tutte le persone, a partire dagli allevatori, che potranno essere coinvolte nelle operazioni di monitoraggio e disinfestazione, che verranno illustrate dai tecnici dell'agenzia Laore», dichiara il sindaco, Daniele Arca.

Il problema delle cavallette riguarda anche i territori di Anela, Benetutti, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu e Ozieri.

© Riproduzione riservata