Pesca, sport e solidarietà nel mare del Golfo dell’Asinara che si prepara ad accogliere a Porto Torres il 17° Trofeo di Bolentino “Martiri Turritani”, la gara di pesca sportiva più attesa dagli appassionati turritani e non solo, organizzata dall’Aps Maestrale di Porto Torres con il patrocinio del Comune e della Fipsas- Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, in programma sabato 6 e domenica 7 settembre.

Inserita nel calendario nazionale della pesca sportiva, la competizione vedrà sfidarsi equipaggi composti da tre pescatori ciascuno, in arrivo da tutta la Sardegna e da diverse regioni italiane.

A circa 3 miglia dal porto turistico di Porto Torres, gli atleti mostreranno le proprie abilità nel bolentino, una tecnica di pesca sportiva praticata dalla barca a motore fermo, ancorata o libera di spostarsi con le correnti, con canna da pesca o lenza a mano. Sono già 22 le imbarcazioni iscritte ma se ne prevedono fino a 25 per un totale di almeno una settantina di partecipanti. Sabato 6 settembre l’appuntamento è alle 16 presso la gelateria del Golfo per le iscrizioni, sorteggi e consegna delle buste, mentre domenica, dopo il ritrovo alle 6.30 all’autogrill Cormorano, è in programma la gara dalle 8 alle 12.

Le squadre avranno 4 ore di tempo, dalle 8 alle 12, per cercare di raggiungere il maggior peso complessivo di pescato. I vincitori saranno decretati dopo la pesatura ufficiale, in programma alle 13, a cui seguirà la premiazione. Il giudice di gara nominato dalla Fipsas è Antonio Arru del comitato provinciale di Sassari. I premi in palio comprendono gli ecoscandagli e altre attrezzature professionali da pesca. Una parte della quota di iscrizione, infatti, sarà devoluta all’Avis di Porto Torres, all’associazione "Gianni Fresu" e alla Chiesa di Cristo Risorto come contributo alla raccolta di fondi già in atto. I dettagli della manifestazione sono stati illustrati questa mattina nella Sala di rappresentanza del Palazzo del Marchese, sede istituzionale del Comune turritano, dal presidente dell’Aps Maestrale Gigi Fiorentino alla presenza del Sindaco Massimo Mulas, dell’assessora allo Sport Gavina Muzzetto e del presidente della Commissione Sport Antonello Cabitta.

La gara è riservata ai tesserati FIPSAS ma per chi non fosse già iscritto alla Federazione sarà possibile effettuare il tesseramento giornaliero valido anche come assicurazione. Al termine della competizione, sarà la volta del tradizionale pranzo conviviale offerto a tutti i presenti e dell’estrazione dei premi della lotteria che mette in palio anche una crociera per due persone. Il trofeo è abbinato al Memorial Cristian Grezza, dedicato al giovane tatuatore e pugile per passione di Porto Torres, scomparso nel 2010 a soli 38 anni in un incidente in moto. In base all’ordinanza della Capitaneria di Porto Torres, nelle acque del Golfo dell’Asinara, dalle 7 alle 13 del 7 settembre, sarà in vigore nel il divieto di balneazione nel campo di gara, il divieto di svolgere attività che possano ostacolare lo svolgimento della competizione e l’obbligo per tutte le imbarcazioni non autorizzate di mantenere una distanza minima di 100 metri dal personale interessato alla gara.

«Per noi è un grande motivo di orgoglio – ha dichiarato il Sindaco Massimo Mulas – presentare un evento che si colloca come una vera e propria gemma nella corona delle manifestazioni promosse dall’Aps Maestrale che ringraziamo per il costante impegno nel valorizzare appuntamenti di respiro internazionale, capaci di recuperare e mettere in risalto la millenaria passione dei turritani per la pesca».

«Per la buona riuscita della manifestazione – ha sottolineato Gigi Fiorentino – è fondamentale il sostegno di tutti i membri dell’associazione che hanno fatto proprio lo spirito dell’evento. Non si tratta soltanto di una competizione sportiva ma soprattutto di una grande festa per la città e per l’intero territorio».



