Il Comune di Perfugas ha inaugurato, questa mattina alle 11.30, il bocciodromo comunale. Una struttura riaperta dopo 10 anni, in stato di abbandono dal 2016, che grazie ad un finanziamento della Regione Sardegna di 200mila euro, ottenuto dal Comune, oggi torna a nuova vita. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Pasquale Lubinu, l’assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu, l’ex assessore GianfrancoSatta ed altri amministratori locali. A Ploaghe si è ricostituita, in contemporanea, anche la storica società bocciofila locale che in occasione dell'inaugurazione della struttura, ha organizzato la prima gara regionale del settore volo che apre la stagione agonistica 2026 a livello regionale. La gara a quadretta vedrà esibirsi nel nuovo bocciodromo comunale di Perfugas i migliori atleti sardi della specialità Volo. Un'importante riconoscimento all'impegno dell'amministrazione comunale e alla neonata società bocciofila Ericium Perfugas viene dato dal consiglio federale regionale della Fib che ha convocato la prima riunione del consiglio direttivo proprio a Perfugas nella giornata di domenica 18 per essere tutti presenti all'inaugurazione del bocciodromo comunale e alla prima gara di apertura dell'anno agonistico 2026. All'inaugurazione hanno partecipato anche i rappresentanti di tutte le associazioni sportive, culturali e sociali del paese.

