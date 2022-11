Nell'ambito del progetto "Tutti connessi", il comune di Perfugas ha organizzato un corso di alfabetizzazione digitale di base destinato alle persone autosufficienti che abbiano compiuto i 60 anni.

Il corso gratuito, che inizierà il prossimo 1 dicembre, si terrà in locali che saranno messi a disposizione dall'amministrazione comunale. Sono previsti 15 incontri della durata di due ciascuno e saranno a cadenza bisettimanale. È di 12 il numero massimo degli iscritti.

"Il programma del corso - fanno sapere dal comune -, dedicato a veri principianti, è strutturato in modo da completare in 15 lezioni le conoscenze di base di computer e smartphone, dell'accensione alla gestione di files e cartelle, alla navigazione in internet, alla ricerca di informazioni online, dall'uso della posta elettronica a quella dei social network, alla conoscenza delle varie periferiche collegabili al computer".

Le iscrizioni scadranno il 28 novembre.

