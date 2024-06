Decine di migliaia di file, con contenuti pedopornografici, messi in vendita e acquistati tramite una nota piattaforma di messaggistica: è quanto scoperto nel corso di un’indagine svolta dalla polizia postale e che ha portato all’arresto di un 46enne della provincia di Sassari.

In manette anche un 27enne della provincia di Frosinone, e 13 i decreti di perquisizione emessi dalla procura di Bari a carico di altrettanti indagati nelle province di Barletta-Andria-Trani, Caserta, Como, Cuneo, Frosinone, Palermo, Reggio Emilia, Roma, Sassari, Viterbo.

L'attività, condotta nel dettaglio dal centro operativo per la sicurezza cibernetica-Polizia postale e delle comunicazioni Puglia con il coordinamento del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) del servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica, ha portato al sequestro di numerosi dispositivi informatici che saranno oggetto di successiva analisi forense.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata