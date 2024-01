Il sindaco di Usini, Antonio Brundu, ha inviato una lettera all'Asl di Sassari e alla Regione sul problema dell'assistenza medica nel paese del Coros.

La decisione del primo cittadino è arrivata dopo la segnalazione di alcuni residenti su alcune pesanti criticità.

«Ci è giunta notizia», scrive Brundu nella missiva, «che il dottor Pinna è ormai in pensione e i numerosi pazienti usinesi dovrebbero confluire presso i due medici di base attualmente operanti in paese, il dottor Piero Franco Meloni e il dottor Giuseppe Gaddia che però, da ciò che risulta, dovrebbero aver raggiunto il numero massimo di pazienti consentito. Dalle segnalazioni dei cittadini, pare anche che risulti impossibile, per gli stessi motivi, la presa in carico presso altri medici situati nei paesi più vicini».

Per questo, aggiunge Brundu, «si segnala che il concetto di medicina territoriale, sfruttando cioè la disponibilità al di fuori del territorio comunale, risulta difficilmente applicabile per molti pazienti, spesso anziani e sprovvisti di mezzi propri per gli spostamenti».

Il sindaco, che si rende disponibile anche per un incontro, auspica una risposta «al fine di arginare il fenomeno che sta creando non pochi disagi a numerosi utenti».

© Riproduzione riservata