Paura sulla strada provinciale 34 per Stintino, all'altezza della centrale di Fiume Santo, nel territorio di Sassari, dove un cavo di energia elettrica è finito sulla carreggiata, uno dei tratti di strada di maggior flusso di traffico.

Il cavo di media tensione sembra si sia staccato dai morsetti e altri tiranti dei pali Enel e sia caduto sulla strada, attualmente bloccata per le operazioni di sicurezza. Per fortuna non si registrano feriti.

Sul posto i vigili del fuoco allarmati dagli automobilisti, hanno chiuso il tratto di strada e, insieme alla squadra dei tecnici Enel, stanno provvedendo a rimuovere il cavo. Le conseguenze potevano essere ben più gravi se in quel momento fosse transitato un qualsiasi mezzo.

