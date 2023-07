Paura nel quartiere di Sant'Agostino ad Alghero per l'esplosione di una bombola al terzo piano di una palazzina di via Porrino.

I vigili del fuoco stavano intervenendo per un principio di incendio quando una delle due bombole che si trovavano sul balcone è esplosa mentre l'altra, poco dopo, è volata via come un siluro percorrendo un centinaio di metri sopra i palazzi. Il tutto, incredibilmente, senza provocare feriti.

Prima di atterrare in un cortile di un garage, la bombola-missile ha colpito un terrazzino portandone via una porzione. Ora si sta cercando di capire le cause del disastro.

I vigili del fuoco ritengono possa esserci stata una fuga di gas da una delle due bombole collegate alla caldaia. Sul posto anche i carabinieri.

© Riproduzione riservata