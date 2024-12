Le fiamme hanno avvolto e distrutto in pochi minuti un pulmino dello scuolabus comunale in servizio a Santa Maria Coghinas. L’incendio, la cui natura è ancora da accertare, è divampato intorno a mezzogiorno nel piazzale antistante la sede del Comune, in via Alcide De Gasperi, un deposito chiuso da un cancello dove si trovava custodito il mezzo.

Il pulmino, acquistato circa quattro anni fa, è stato completamente divorato dalle fiamme e ridotto in cenere. Le lingue di fuoco hanno raggiunto e danneggiato anche gli impianti dei condizionatori esterni e le finestre. All’arrivo dei vigili del fuoco dal comando provinciale di Sassari e da Tempio, il bus era già stato distrutto dalle fiamme.

Le squadre del 115 hanno provveduto a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Valledoria che, sulla base della relazione dei vigili del fuoco, dovranno indagare sulle cause. «Attendiamo gli esiti delle verifiche, ma non si esclude nessuna ipotesi – dichiara il sindaco Pietro Carbini – sottolineo però l’importanza di un presidio permanente dei vigili del fuoco a Valledoria, per garantire un intervento immediato delle squadre sul posto che in questo momento sono costrette ad arrivare dalle postazioni di Tempio e Sassari: troppo lontane per riuscire ad arrivare tempestivamente».

