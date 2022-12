Il Parco di Porto Conte, l’Area marina protetta di Capo Caccia – Isola Piana e l’Agenzia delle Dogane e Monopoli hanno rinnovato la firma del Protocollo d’intesa per ricollocare nel loro ambiente naturale le conchiglie, i ciottoli e la sabbia prelevata in maniera impropria dai turisti e nascosta nei trolley.

Nell’accordo, che ha durata triennale, il centro di educazione ambientale dei parchi algheresi attiverà anche azioni di informazione e sensibilizzazione nei porti e aeroporti locali, per disincentivare questa pratica scorretta. Non solo, verranno attivate specifiche azioni di educazione ambientale con le scuole che verranno coinvolte anche presso le strutture portuali e aeroportuali per raccontare ai viaggiatori che è meglio lasciare la sabbia nelle spiagge per ritrovarla l’anno dopo.

A partire dal 2021 l’Agenzia delle Dogane, in collaborazione con la Regione Sardegna, ha lanciato la campagna pubblicitaria istituzionale “Portala nel cuore”, per sensibilizzare cittadini e turisti a non asportare sabbia, ciottoli, conchiglie e altri materiali naturali dalle spiagge e dai loro luoghi di origine, pratica purtroppo assai diffusa e illegale.





