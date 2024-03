Paura nella notte a Pattada, dove un incendio è divampato, attorno alle 22.30, davanti alla chiesa di Santa Sabina.

In fiamme un’auto, per cause ancora da accertare.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Ozieri, che hanno domato il rogo.

Sul posto anche i carabinieri.

