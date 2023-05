Al via nella borgata di Maristella il laboratorio per la preparazione del pane a lievito madre.

Per poter soddisfare le adesioni ci saranno due sessioni che si terranno nell’oratorio: 11 iscritti frequenteranno l’intera giornata di sabato 27 e altri 11 iscritti quella di domenica 28 maggio.

Maria Talia Tidore e Mariella Pinna, maestre panificatrici di Olmedo, con esperienza trentennale, saranno le insegnanti che guideranno i partecipanti nella conoscenza dell’antica arte della panificazione a lievito madre.

Mariella e Maria Talia panificano il pane tipico Olmedese sapientemente cotto in forno a legna, utilizzando ingredienti di qualità a chilometro zero con grano duro coltivato e trasformato in Sardegna. Le maestre annoverano numerosi riconoscimenti, come quando alla Cavalcata Sarda conquistarono il primo posto tra i pani di tutta la Sardegna con il loro tipo di pane “Ammoddigadu”.

Inoltre, per il giorno 27 è previsto un intervento di Giovanni Antonio Farris, microbiologo alimentare, durante il quale verranno spiegati i benefici dell'utilizzo del lievito madre nell'alimentazione.

La presidente del comitato di borgata di Maristella, Tonina Desogos, viste le tante richieste, ha fatto sapere che verranno organizzati quanto prima ulteriori laboratori

Per qualsiasi informazione contattare il numero 380 5089277.

© Riproduzione riservata