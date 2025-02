C’è anche il palo piazzato sulla linea Sassari-Porto Torres tra gli episodi seriali sui quali, secondo il ministro Matteo Salvini, è necessario indagare, per capire se esista una sorta di sistema di boicottaggio dei trasporti in Italia.

L’ultimo “giallo” riguarda l'incendio divampato questa mattina all'aeroporto di Ciampino: «Non penso ci siano rivendicazioni, ma è stato atto criminale», ha detto il leader della Lega a margine della presentazione dell'Airport Day di Assaeroporti, a Roma. «Conto che vadano avanti i dossier su tutte le stranezze avvenute segnalate lungo le linee delle Ferrovie italiane nelle scorse settimane», ha aggiunto.

In una nota, il Mit scrive: «Un uomo bloccato a Roma per l'incendio doloso all'aeroporto di Ciampino, mentre nelle ultime ore sono stati rinvenuti degli oggetti sui binari sulla Sassari-Porto Torres. Dopo l'esposto del gruppo Fs per segnalare problemi anomali sulla rete ferroviaria, altri episodi preoccupanti che coinvolgono i trasporti. L'attenzione resta massima».

Nelle scorse settimane erano finiti “sotto accusa” un chiodo, un pantografo, una catena di una bicicletta ed erano diventati un caso nazionale i frame di un video che riprendeva un uomo non distante da un punto nel quale si erano verificati problemi sulla linea dei treni.

Tre giorni fa un palo sui binari tra Porto Torres e Sassari aveva comportato il blocco del servizio: sul posto, al chilometro 156, sono stati rinvenuti materiali che fanno presumere che il palo sia stato sbullonato e sistemato appositamente sulle rotaie. Solo un caso fortuito ha evitato una tragedia. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta della Procura.

