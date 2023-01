Il comune di Padria ha deciso di investire sull’efficientamento energetico. A questo proposito, la Giunta comunale, che è risultata beneficiaria di un contributo di 100mila euro, ha deciso di suddividerlo tra le annualità 2023 e 2024.

Per quest’anno, la somma di 50mila euro servirà per l’efficientamento energetico della casa comunale, mentre 10mila saranno destinati all’illuminazione pubblica. Per il prossimo anno, 40mila euro saranno destinati all’efficientamento energetico dell’edificio scolastico.

Sempre con una delibera di Giunta, il comune di Ittiri ha approvato le direttive per la concessione dei contributi sulle spese di viaggio per l’anno scolastico 2022-2023.

Per ottenere il rimborso, gli interessati dovranno presentare entro il 26 maggio 2023 l’apposita richiesta con allegati gli abbonamenti di viaggio e la certificazione ISEE in corso di validità, sulla modulistica che verrà messa a disposizione in tempo utile dal competente ufficio comunale.

Per gli studenti con un Isee fino a 25mila 500 euro, il rimborso sarà equivalente al valore di cinque abbonamenti, mentre per quelli con un Isee del nucleo familiare da 25.501 euro a 38mila euro il rimborso sarà equivalente a due abbonamenti.

