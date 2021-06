L'Amministrazione di Olmedo riqualifica le sue strutture sportive. Già pronto il campo polivalente all'interno della tensostruttura, a giorni sarà disponibile quello all'aperto. L'investimento complessivo per questi due interventi è stato di 150 mila euro, procurati da fondi regionali. L'Amministrazione inoltre ha recuperato altre 100 mila euro (fondi ministeriali) per costruire un nuovo campo di calcetto e riparare l'impianto di illuminazione del campo sportivo a 11 ( in erba sintetica).

"Da qualche anno le nostre strutture sportive avevano bisogno di un restyling.- commenta il sindaco di Olmedo Toni Faedda - Malgrado la pandemia, che ha segnato l'attività di questi mesi, abbiamo ultimato diverse opere pubbliche, comprese queste in oggetto. Ora l'attenuazione dei contagi ci fa ben sperare per il futuro. Potremo riprendere la programmazione - conclude - con maggiore intensità e serenità, continuando però a tenere alta l'attenzione sanitaria".



