«Recuperiamo lo storico organo della Cattedrale di Ozieri»: è il titolo della campagna per la raccolta fondi promossa dal Rotary Club locale allo scopo di completare il restauro dell’organo “Giuseppe Gandini” del 1933, un importante “gioiello” del patrimonio storico-culturale della cattedrale Maria Immacolata.

Il costo totale del restauro ammonta a circa 8.500 euro ma mancano ancora 4.000 euro per completare l’opera.

L’appello è rivolto agli appassionati di musica e alle persone sensibili all’arte, consapevoli del valore e del prestigio di quello strumento.

L’organo, strumento principe delle celebrazioni religiose, fu realizzato negli anni ’30 dall’artigiano Gandini e restaurato dieci anni fa, un intervento per trasformarlo da strumento pneumatico a elettrico e in seguto posizionato nella navata centrale sopra l’ingresso principale, in una balconata costruita ad hoc dalla cooperativa Spes e rivestita in legno. Il tutto fu progettato dall’architetto Michele Calaresu.

© Riproduzione riservata