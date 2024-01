Ci sono buone notizie dal Pronto Soccorso di Ozieri. L'Asl di Sassari ha annunciato la ripresa regolare delle attività.

«La ripresa delle attività – si legge in una nota - è stata resa possibile grazie all’impegno di tutti i soggetti coinvolti nella rete del Sistema sanitario regionale che, garantendo prestazioni aggiuntive con professionisti di altre aziende sanitarie e la stipula della convenzione con la Aou di Sassari e in seguito il rientro in servizio del personale Asl, ha consentito di riprogrammare l’attività notturna del servizio di Medicina di Accettazione e di Urgenza, che ora verrà garantita nell’arco delle 24 ore».

Nei giorni scorsi il Pronto Soccorso era stato chiuso nelle ore notturne a causa dell'assenza del personale medico.

