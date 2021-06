Questo pomeriggio ad Ozieri, nei locali del centro fieristico di San Nicola, ricominciano regolarmente le vaccinazioni, dopo che ieri nella mattinata una tromba d'aria aveva danneggiato in alcune parti lo stabile preposto all'hub vaccinale. In particolare modo erano state colpite la copertura e l'impianto fotovoltaico. Stamattina alle 8 riunione operativa tra comune e ATS per fare il punto della situazione. Poi tutti al lavoro per riparare i danni.

Grande impegno dei tecnici che si occupano della manutenzione dell'impianto fotovoltaico, dei tecnici ATS, degli operai del comune e dei barracelli. L'obbiettivo era riuscire a non rinviare di un solo minuto l'orario della ripresa settimanale delle vaccinazioni, fissato per le ore 15. Missione compiuta.

Soddisfatto, dopo la grande paura di ieri, il sindaco di Ozieri Marco Murgia. "Una tromba d'aria a giugno non era certo preventivata - commenta - Ma oramai siamo collaudati anche per gli imprevisti. Ce ne sono capitati tanti durante questa terribile pandemia. Abbiamo superando anche questa, col grande impegno di tutti".

