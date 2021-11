Dopo qualche giorno di stop, a causa di infiltrazioni d'acqua dovute alle abbondanti piogge dei giorni precedenti, lunedì 22 novembre riprenderanno le vaccinazioni nell'hub vaccinale di San Nicola a Ozieri, uno dei più importanti della provincia di Sassari. Gli operai del comune di Ozieri hanno lavorato celermente affinché la struttura sia nuovamente disponibile. Oltre a lunedì 22 novembre l'hub vaccinale rimarrà aperto lunedì 29 novembre, giovedì 9 dicembre, lunedì 13 dicembre e lunedì 20 dicembre.

"L' esperienza dell'allagamento della struttura - commenta il sindaco di Ozieri Marco Murgia - ha dimostrato quanto sia importante prenotare su Poste Italiane. Questo ci permette di avvisare i vaccinandi con sms nel caso saltasse la seduta o venisse riprogrammata la vaccinazione a Ozieri, ma in ospedale. Resta inteso che gli aventi diritto saranno vaccinati senza prenotazione, ma in questo modo si creeranno inevitabilmente disagi e assembramenti, che non permetteranno di gestire bene la seduta di vaccinazione. Inoltre - conclude il primo cittadino - qualora ci fossero ulteriori inconvenienti non saremo in grado di avvisare per tempo". A Ozieri, principale centro del Logudoro, attualmente sono 8 le persone positive al Covid 19.

