Ozieri, più precisamente il quartiere fieristico di San Nicola, si prepara per festeggiare San Nicola. Gli appuntamenti, organizzati dall’Associazione Giovani San Nicola Eventi, inizieranno sabato 10 giugno alle 17 sono in programma i giochi per bambini. Dalle ore 21 sarà trasmessa la finale di Champions League tra Inter e Manchester city. Seguirà, alle 22.30, lo spettacolo musicale “Festival ’90”. La Guest Star sarà Kim Lukas.

Domenica 11 giugno alle 19 è prevista la degustazione della pecora bollitta in piazza. Alle 21.30 spazio alla gara dei cantadores a chiterra con Emanuele Bazzoni, Marco Manca e Franco Dessena accompagnati alla chitarra da Nino Manca.

