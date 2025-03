Due minorenni sono stati arrestati dai carabinieri a Ozieri per detenzione e spaccio di stupefacenti e porto di armi atte a offendere.

Lunedì l'intervento dei militari in un locale abbandonato vicino a una scuola, monitorato da tempo perché interessato da un continuo viavai di ragazzi.

Quattro giorni fa l'arrivo dei carabinieri, che hanno sorpreso i due giovani nell'atto di confezionare della droga. Questi erano in possesso di un coltello a serramanico dalla lunghezza di 28 cm e di una pistola caricata a salve, replica di una Beretta mod. 92 priva del tappo rosso obbligatorio per legge.

Trovati poi, nelle perquisizioni a casa, 600 grammi di marijuana, due pistole Beretta a salve, un passamontagna, 115 cartucce calibro 8mm, alcuni bossoli per pistola e fucile di grosso calibro, una mazzetta in acciaio, alcuni grinder per lo sminuzzamento della cannabis, due bilancini di precisione, una bilancia elettronica e 190 euro in contanti.

Tutto il materiale è stato messo sotto sequestro e i due ragazzi sono stati trattenuti nel centro di accoglienza per i minori.

© Riproduzione riservata