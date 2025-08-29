Un litigio a Ozieri e la direttissima in tribunale a Sassari.

Nelle prime ore del mattino di giovedì un 40enne era nell’abitazione di un’amica, a cui sarebbe legato da una relazione sentimentale, e di un altro uomo quando nasce un alterco e il primo viene mandato via. Questo si accorge però più tardi di non avere più con sé il cellulare e, convinto di averlo dimenticato nella casa della donna, si dirige di nuovo verso la dimora di lei. Ma quando suona nessuno gli apre e, nonostante le ripetute sollecitazioni, il portoncino resta chiuso. Allora il 40enne lo sfonda ed entra nello stabile, venendo però raggiunto in breve tempo dagli agenti della polizia di Stato che lo arrestano.

Su di lui pendono ora le accuse di stalking, anche in relazione a un precedente episodio, e di violenza privata.

Nella direttissima di oggi il giudice Giancosimo Mura ha disposto per l’uomo, difeso dall’avvocato Gian Carmelo Serra, il divieto di avvicinamento alla donna come sollecitato dal pm Paolo Piras.

