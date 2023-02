Così come era stato annunciato nei giorni scorsi, a Ozieri è stata consegnata la nuova spazzatrice.

«Il programma permanente di decoro e pulizia si rafforza ed entra stabilmente a regime» ha dichiarato il sindaco, Marco Peralta. «La nuova spazzatrice è più grande e potente di quella precedente che verrà riparata e nuovamente adoperata, per tenere sempre pulita e decorosa la nostra città».

«Un impegno che avevamo preso con gli elettori in campagna elettorale e che abbiamo fortemente voluto realizzare in tempi brevissimi - ha concluso il primo cittadino -. A giorni entrerà in funzione, non appena verranno ultimati gli ultimi adempimenti burocratici. Ozieri deve rimanere sempre pulita e decorosa«.

