Ci sono buone notizie per il Distretto sanitario di Ozieri.

La Direzione della Asl di Sassari ha reso noto che, a partire dal 16 gennaio, verrà attivato un servizio ambulatoriale di Pediatria dedicato ai piccoli pazienti sprovvisti di specialista.

Nella sede del Poliambulatorio, in via Colle dei Cappuccini, prenderà servizio la dottoressa Maria Antonietta Murru, che garantirà l’assistenza pediatrica ai bambini della fascia d’età dai zero ai 14 anni al momento sprovvisti di assistenza.

Il servizio sarà attivo tutti i martedì dalle 15 alle 19.

Boccata d'ossigeno anche per i cittadini di Ittiri. La Direzione Aziendale della Asl di Sassari ha reso noto che, nell’ambito del Distretto di Alghero, da lunedì 15 gennaio, prenderà a servizio a Ittiri un nuovo medico di medicina generale.

Si tratta della dottoressa Cristina Solinas, assegnataria di incarico provvisorio di Assistenza Primaria.

Il servizio sarà attivo presso i locali della Guardia Medica in via Ospedale il lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17.30, il martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12.15.

