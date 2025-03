Al via le attività sportive e ricreative pensate per gli over 65.

Il Comune di Alghero attraverso il Piano Locale dei Servizi alla Persona, ha costruito un programma che prevede anche delle sedute di ginnastica nella palestra del Mariotti, per due volte alla settimana. I corsi sono coordinati dalla Pgs Alghero e dureranno tre mesi.

In calendario anche weekend immersi nelle tradizioni, il primo dei quali si è svolto a Mamoiada il 2-3 marzo e il prossimo si svolgerà il 10 e 11 maggio nel Medio Campidano.

Soddisfazione per la riuscita del programma viene espressa dal sindaco Raimondo Cacciotto e dall’assessora alla Politiche Sociali Maria Grazia Salaris: «Confermiamo la nostra attenzione a favore degli anziani della città. Gli interventi a loro favore rappresentano un momento importante per promuovere la socializzazione e l’aggregazione ed intendiamo proseguire con grande sensibilità per tutte le attività ricreative a loro rivolte».

