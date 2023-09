La Giunta comunale di Ossi, guidata dal sindaco Pasquale Lubinu, ha approvato il progetto esecutivo di sistemazione del cineteatro "Casablanca" per un importo di 70.000 euro. Un intervento che si aggiunge ai lavori per 171mila euro del bando CSE eseguiti durante l'estate.

Per il centro culturale - ha dichiarato il primo cittadino - sono ora disponibili ulteriori 110mila euro di fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con i quali ridisegnare alcuni spazi interni, migliorare l’accessibilità, la fruibilità ed effettuare manutenzioni straordinarie.

Il centro culturale ospita il cinema-teatro “Casablanca”, il coro “Boghes Noas”, l’associazione di pubblica assistenza “Croce Azzurra” che effettua anche il servizio 118 e gli ambulatori del medico di Igiene pubblica.

«Dopo aver sistemato con un intervento da 189mila euro il vicino centro di aggregazione sociale "Paolo Derudas" con la sopraelevazione che ha creato nuovi spazi per 120 metri quadri, la manutenzione straordinaria, interna ed esterna, e l'acquisto di arredi e attrezzature che entro un mese verranno resi disponibili al mondo giovanile, anche questa struttura comunale sarà riportata a nuovo», ha aggiunto il primo cittadino.

Intanto è cominciata la pulizia del Parco di Fundone, nella zona in cui verrà allestita un’area per i cani. «La superficie di circa 7.800 metri quadri - ha sottolineato il primo cittadino - si trova adiacente al secondo ponticello nella parte terminale del percorso ad anello del parco. Detta area verrà suddivisa al suo interno in due parti e poi in ulteriori aree più piccole sulla base della taglia del cane. Ulteriori informazioni non appena sarà definito progetto e gestione».

Il comune ha anche ripristinato l’impianto di illuminazione pubblica de “Su Puttu Nou”.

© Riproduzione riservata