Importante iniziativa del Coro Boghes Noas di Ossi che ha realizzato un calendario per sensibilizzare la popolazione al rispetto della natura e dell'ambiente, ma soprattutto valorizzare i monumenti del paese, come chiese, nuraghi e Domus de janas e divulgare la lingua sarda con le poesie dei poeti ossesi.

Il calendario è stato presentato nel corso di un evento pubblico.

«Ci sono veramente poche parole per descrivere la riuscita della manifestazione - sottolineano dal coro -. Dopo due anni in cui la pandemia ci ha fermati, e noi associazioni culturali abbiamo sofferto questo stop, siamo tornati sullo stesso palco dove nel 1995 ci siamo presentati per la prima volta al pubblico e assieme a noi, come per la prima volta, ci hanno accompagnato il Coro di Usini e il Gruppo Folk Città di Ossi. Volevamo ringraziare i nostri padrini del Coro di Usini, i nostri vicini di casa del Gruppo folk città di Ossi accompagnati dall'organetto di Giuseppe Cubeddu per essersi esibiti sul palco assieme a noi, grazie a Marieddu De Montis per aver letto alcune poesie che si trovano all'interno del calendario - aggiungono i coristi -. Grazie a Dario Sechi per aver realizzato gli scatti del calendario. Grazie alla Regione Autonoma della Sardegna e al Comune di Ossi, al sindaco Pasquale Lubinu e a Maria Laura Serra per averci sostenuto e dato fiducia perché questo lavoro arrivasse a termine. Grazie al nostro maestro Danilo Pingiori che ormai da oltre vent'anni ci sopporta e ci fa cantare», concludono i coristi.

