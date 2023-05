La scalinata di collegamento tra Sa Tregonaia e Don Micheli, a Ossi, è stata ultimata.

A darne comunicazione è lo stesso sindaco Pasquale Lubinu che ha annunciato un secondo intervento in cui sarà realizzato un abbeveratoio a valle che sarà alimentato dall'acqua de Sa Tregonaia e un minimo impianto di illuminazione del percorso.

«Ricordo che questo progetto - ha sottolineato il primo cittadino - è interamente finanziato dalla Regione Sardegna a valere sui fondi per il recupero delle cave dismesse che è stato approvato dalla mia precedente amministrazione nel 2014, ma finanziato all'Amministrazione successiva nel 2016-2017, che inspiegabilmente lo ha lasciato fermo coi soldi stanziati per anni. Dopo la mia rielezione ho provveduto a far avviare e realizzare i lavori, ritengo che sia un bel progetto che abbia valorizzato l'ingresso del paese, e quando sarà ultimato il lotto due con abbeveratoio e illuminazione sarà ancora più bello».

