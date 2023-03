Il sindaco di Ossi Pasquale Lubinu, insieme all’assessora Maria Laura Cossu e al presidente del Consiglio Comunale Fancellu, ha incontrato Piero Delogu, direttore del Distretto Socio Sanitario di Sassari, per discutere della sostituzione di un medico di medicina generale andato in pensione l'1 di marzo.

«Al riguardo faccio tre comunicazioni: l'Asl di Sassari attiverà immediatamente 12 ore settimanali di sostituzione che verranno svolte presso l'ambulatorio della Guardia Medica per tutti quei pazienti senza medico che hanno bisogno di ricette, impegnative, ecc; contestualmente si procederà all'avviso per la nomina di un sostituto provvisorio che sarà in servizio dai primi di aprile, prendendo in carico tutti i pazienti senza medico di base; entro il 31 marzo verrà bandita la sede vacante per l'individuazione del nuovo titolare che prenderà servizio definitivamente entro sei mesi circa dal bando».

