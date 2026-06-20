Un 20enne, barricato in casa, si scaglia contro i carabinieri. È successo a Ossi, giovedì notte, quando il giovane, armato di coltello, si è chiuso nell’abitazione e, nonostante i tentativi di dialogo dei militari, non voleva uscire.

A un certo punto, con l’aiuto dei vigili del fuoco, le forze dell’ordine sono entrate nell’appartamento e, alla loro vista, il ragazzo si è prima inferto una ferita con l’arma e poi si è buttato contro i carabinieri, coltello alla mano.

Questi ultimi sono riusciti a bloccarlo e disarmarlo, e uno di loro ha riportato lesioni guaribili in cinque giorni. Arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale è stato condotto, ieri in tribunale a Sassari, per la direttissima dove era difeso dall’avvocata Vincenzina Oggiano.

A partecipare all’arresto i carabinieri della sezione Radiomobile di Sassari e quelli della stazione di Usini.

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