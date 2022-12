Importante finanziamento per il Comune di Ossi amministrato dal sindaco Pasquale Lubinu che ha ottenuto quasi un milione di euro fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’efficientamento energetico di cinque edifici comunali. Si tratta del cinema/complesso culturale, del bocciodromo comunale, della scuola primaria "Bruna Cugia”, della scuola dell'infanzia "Piera Fancellu" e del palazzetto dello sport.

«Tutti questi interventi - spiega il primo cittadino - consentiranno di efficientare le cinque strutture comunali per una superficie complessiva di 3mila 754 metri quadri generando un minor consumo di energia elettrica pari a 339mila 732 Kilowatt ora annui, che, tradotto in euro, ad un costo di 0,2 euro per KWH cuba oltre 60mila euro di risparmi all’anno. Se poi si considerano gli aumenti dei prezzi che sono in corso, quindi un costo dell’energia di 0,35 KW/h, i risparmi supereranno i 100mila euro annui».

«Il Comune di Ossi è il primo ad essere finanziato nella provincia di Sassari, in Sardegna, e tra i primissimi a livello nazionale in quanto da un budget di 320 milioni di euro nazionali, dei quali 160 destinati ai Comuni del sud, al momento del decreto ministeriale di assegnazione del contributo erano disponibili ancora circa 300 milioni», conclude Lubinu.

