Proseguono a Ossi, centro del Coros, una serie di interventi nel settore dei Lavori pubblici voluti dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Pasquale Lubinu.

In questi giorni sono in corso i lavori di riqualificazione del parco verde urbano di Fundone: a lato del parco giochi sarà realizzata una nuova struttura per iniziative culturali apribile su due lati da utilizzare in sinergia con l’area verde attrezzata adiacente.

Un altro intervento sta riguardando lo stadio "Walter Frau", casa dell'Ossese, squadra che milita nel campionato di eccellenza, dove si stanno effettuando dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza. Sono stati sistemati i bagni per il pubblico sotto le tribune ed è in corso di ultimazione il completamento della recinzione in grigliato metallico fino all’ingresso da Santa Vittoria. Il finanziamento è di 70mila euro, arrivato dal ministero dell’Interno.

