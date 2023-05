Dopo due mesi di lavoro, è stata inaugurata la strada scolastica dell'IC Antonio Gramsci di Ossi.

Fino alla fine dell'anno scolastico si svolgerà la fase di sperimentazione: saranno osservati gli usi dello spazio delle strade che circondano la scuola e verranno ascoltate con attenzione le opinioni di tutti, incluse le critiche costruttive.

«Questo consentirà di identificare eventuali modifiche da apportare ai meccanismi di funzionamento della strada scolastica, in vista della sua riattivazione per il prossimo anno scolastico – fanno sapere da Tamalacà Srl -. Ringraziamo in primo luogo la scuola: la dirigente scolastica Marcella Fiori che ha accolto la nostra proposta con grande entusiasmo e ha reso possibile l'attivazione del Laboratorio "Ciak! Si gira in città", la docente Maria Franca Campus che ci ha affiancato sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione delle attività con una passione e una competenza rare, i docenti e le fantastiche collaboratrici scolastiche che ci hanno fatto sentire "a casa". E ovviamente grazie alle ragazze e ai ragazzi che si sono impegnati senza risparmiarsi e dai quali abbiamo imparato molto».

«Ringraziamo poi il Comune di Ossi: il sindaco Pasquale Lubinu che ha accolto e supportato la nostra iniziativa e l'assessora Maria Laura Serra che si è attivata con grande impegno e dedizione per metterci nelle condizioni di realizzare le micro-trasformazioni dello spazio della strada – concludono -. Ringraziamo infine tutta la comunità di Ossi per aver accolto con grande entusiasmo l'iniziativa: siamo certi che la sperimentazione servirà a convincere anche i più scettici».

