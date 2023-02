Gran ballo mascherato della solidarietà, venerdì 17 febbraio dalle 22, presso la discoteca Blustar di Ossi. La tradizionale serata danzante, organizzata dal reparto operatorio dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, compie 30 anni e, dopo due anni di interruzione a causa della pandemia, ritorna con scopi totalmente benefici.

La serata sarà allietata con musica eseguita dal vivo dal gruppo Funny Groove. Ci sarà anche il Dj Arturo-Zeno-Lello Si ballerà su tre piste: latino americano, liscio e commerciale. Verrà offerto un brindisi a tutti e alle signore pure un omaggio floreale. Inoltre verranno premiate le maschere più belle. L’intero incasso sarà devoluto alla sala operatoria dell’ospedale.

I biglietti, del costo di € 25 si potranno acquistare in prevendita telefonando ai seguenti numeri di telefono: 348 2802996, 346 3902101, 328 4542407, 340 3713239. Oppure si potranno acquistare a Sassari presso: bar caffè Mingo via Rockefeller n.32, bar Accademia via Torre Tonda, L’angolo caffè via E. De Nicola n. 11, Caffè Sorin di Andrea via Vardabasso, Caffè 2000 via Amendola n. 70

