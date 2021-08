A Ossi, nella suggestiva cornice del cinema Casablanca, continua con grande successo il Sonora Music Festival, una rassegna di concerti di musica classica. Gli eventi sono organizzati dall’associazione Del Duca (direzione artistica di Claudio Sanna e Silvia Puggioni), con la collaborazione del cinema Casablanca di Alfredo Moreno, del comune di Ossi, della scuola civica di musica Ischelios e dell'associazione Musicando Insieme di Porto Torres.

Nella kermesse si sono già esibiti artisti di grandissimo rilievo, come Franco Maggio Ormezowsky, il Duo Granato di Bolzano, il Duo Mundi e l’Ensemble Ars Musicandi. La rassegna classica continuerà mercoledì 4 agosto con l’eccezionale presenza del pianista Federico Nicoletta, artista pluripremiato a livello internazionale, che si esibirà in un programma quasi interamente dedicato al compositore Franz Liszt. Lunedì 9 agosto sarà la volta del Trio del Duca con Silvia Puggioni al clarinetto, Raffaele Rigliari al violoncello e Claudio Sanna al pianoforte. Insieme suoneranno il meraviglioso Trio Pathetique di Mikhail Glinka, un grande omaggio all’opera lirica italiana. Mercoledì 18 agosto serata dedicata interamente al celebre compositore Astor Piazzolla, nella ricorrenza del centenario dalla sua nascita, con Claudio Sanna al pianoforte e l’Ensemble Ars Musicandi. Ultimo appuntamento del festival venerdì 20 agosto con il flautista Tony Chessa, che insieme al pianista Claudio Sanna proporrà i più grandi capolavori cameristici per flauto del ‘900. Tutti gli eventi inizieranno alle 21, sempre al cinema Casablanca. Ingresso gratuito.



© Riproduzione riservata