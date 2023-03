«La scuola primaria "Bruna Cugia" di Litterai non dispone di un refettorio, pertanto il pranzo viene consumato in un locale ristretto su più turni, comunque non idoneo alle esigenze».

A dirlo è il sindaco di Ossi, Pasquale Lubinu, che ha annunciato l'arrivo di 220mila euro di fondi Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica, nel cortile interno che dà sulla Via San Leonardo, della superficie complessiva lorda di 120 metri quadri che potrà ospitare, in base agli standard nazionali, oltre cento bambini.

«Il progetto esecutivo è quasi pronto, a seguire approvazione e gara d'appalto», ha concluso il primo cittadino

Sul fronte sanitario, la dottoressa Andreina Pulinas supplirà il posto vacante dal pensionamento del Dottor Serra utilizzando l’ambulatorio della guardia medica di Via Angioy.

