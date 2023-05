Brutta caduta in moto sulla strada per Ossi. Un centauro è finito all’ospedale. L’incidente stradale questa mattina in località Mulineddu, a pochi chilometri dal paese.

Secondo una prima ricostruzione il conducente della due ruote si apprestava a svoltare una curva quando ha perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa dell’asfalto bagnato, cadendo rovinosamente a terra e procurandosi diverse ferite. Ad assistere all’incidente alcuni automobilisti che transitavano su quella strada.

Si sono fermati per prestare i primi soccorsi prima di consegnarlo agli operatori sanitari del 118 giunti sul posto. L’uomo è stato accompagnato all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari.

Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma resterà comunque sotto osservazione da parte del personale medico. Dei rilievi, necessari a ricostruire la dinamica, se ne occupano i carabinieri.

© Riproduzione riservata