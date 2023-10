Sono in arrivo, dalla Regione, altri 300mila euro al comune di Ossi per la bitumatura delle strade interne al centro urbano. Lo annuncia il sindaco Pasquale Lubinu che sottolinea come la somma totale destinata all'intervento salga a 770mila euro.

«I lavori sono divisi in due lotti, il primo da 430mila euro è stato appaltato, sono in corso le verifiche e inizieranno subito i lavori - ha dichiarato il primo cittadino -. Il secondo lotto verrà eseguito in primavera».

Sempre dalla Regione, il comune ha ottenuto 150mila euro per la conservazione e valorizzazione della necropoli di Mesu 'e Montes. Intanto sarà la Consulta giovanile a gestire il salone del centro sociale.

«Dare fiducia ai giovani significa anche dargli la possibilità di esprimersi e gestire direttamente spazi e beni di tutti - ha aggiunto Lubinu -. Il salone del centro sociale era una scatola vuota, un anno fa abbiamo chiesto ai ragazzi della Consulta giovanile di farci una proposta di utilizzo e di gestione con le regole che loro avrebbero deciso di darsi».

