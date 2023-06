Partiranno questa settimana i lavori di manutenzione straordinaria del basolato e del lastricato del centro storico.

Gli interventi saranno divisi in quattro fasi: la prima dal Palazzo Baronale all’incrocio con via Principe Umberto, la seconda dall’incrocio con via Principe Umberto a via Vittorio Veneto, la terza dall’ncrocio con via Vittorio Veneto a via Salita Cagliari e la quarta da via Vittorio Veneto a via SantaTeresa delle rose.

«La fase uno avrà inizio mercoledì 7 giugno e dovrebbe concludersi in dieci giorni lavorativi - ha dichiarato il sindaco, Pasquale lubinu -. L’unica variabile non dipendente è il tempo, in quanto, in caso di pioggia non sarà possibile lavorare. Durante le fasi una e due per andare dal rione Sos Pianos al rione Litterai bisognerà passare dalla circonvallazione, durante le fasi tre e quattro viceversa»..

«Gli altri interventi non comportano la deviazione per la circonvallazione: via Brigata Sassari, via Marconi, via Volta - ha concluso il primo cittadino -. Un secondo intervento riguarderà via Trento, va Dante, via Iosto, via delle Frasche e via Sassari nel quale sarà realizzata una nuova rete di raccolta delle acque piovane. Si tratta di lavori necessari, urgenti e indifferibili per i quali servirà pazienza da parte di cittadini ed attività commerciali».

