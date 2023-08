Sono iniziati, a Ossi, i lavori per la costruzione di un capannone di 300 metri quadri a, “Sa Iddazza” che ospiterà, come da Piano di Protezione Civile Intercomunale, la sede di mezzi e attrezzature a supporto dei dodici comuni del Coros.

«Sarà una vera e propria rivoluzione in termini di territorialità che vedrà una centrale unica a Ossi, dalla quale verranno smistati interventi, allertate le sedi territoriali dei nuclei di Protezione civile dei paesi aderenti al Coros, e sempre secondo un’organizzazione centrale, verranno inviati i mezzi laddove si presenteranno urgenze - fanno sapere dall'Unione dei Comuni del Coros -. Attrezzature e mezzi saranno messi a disposizione di tutto il territorio, intervenendo per ordine di pericolosità. Questo ricovero, frutto del Piano di Protezione civile intercomunale, sarà collocato nel lotto numero 4 del Pip comunale di “Sa Iddazza” un lotto rettangolare con una superficie di 1.651 metri quadrati, che verranno occupati da un fabbricato di 12 metri per 30 metri».

All’interno del capannone verrà realizzato un soppalco di 5 metri per 12 nel quale ricavare gli uffici del Gruppo intercomunale di volontariato.

«Si tratta di un primo importante passo per concretizzare il piano intercomunale della protezione civile, che è una delle prime e più importanti funzioni che i 12 comuni di Coros hanno delegato all'Unione. A settembre si potrà già vedere la struttura e la fondazione realizzata».

