Saranno consegnati il 12 gennaio i lavori da eseguire al Parco di Fundone, a Ossi.

Lo ha comunicato lo stesso sindaco del paese del Coros, Pasquale Lubinu, sottolineando anche che gli interventi, che avranno un costo di 365mila euro e che dovrebbero durare 210 giorni, causeranno la chiusura del parco almeno sino al 10 agosto.

«Con questi interventi il parco di Fundone riceverà tutti quei miglioramenti necessari relativi alla fruibilità per iniziative culturali e musicali, dal potenziamento dell’illuminazione, alla creazione di una nuova area per eventi, al miglioramento delle pertinenze del bar, alla piantumazione di alberi secondo l’idea di parco cromatico, al miglioramento della viabilità d’accesso», ha dichiarato il primo cittadino.

L'amministrazione ha anche predisposto gli interventi nel Parco di Badde Othieri, per un costo di 75mila euro. «Anche il parco di Badde Othieri - ha aggiunto Lubinu – verrà migliorato e reso più fruibile ovviamente in considerazione della sua collocazione extra urbana. Il 2023 sarà l’anno dei lavori e, se tutto va bene e non ci saranno imprevisti, dal 2023 si potrà godere pienamente di queste risorse paesaggistiche».

