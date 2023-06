Il consiglio comunale di Ossi ha deciso di stanziare 40mila euro per la realizzazione di dieci passaggi pedonali con l'obiettivo di posizionarli nelle vie dove il traffico è più veloce, in quelle più trafficate, negli ingressi extraurbani e nei punti più sensibili del paese del Coros.

«Nel 2011 - ha dichiarato il sindaco, Pasquale Lubinu - l’Amministrazione comunale decise di sperimentare i passaggi pedonali rialzati davanti all’ingresso delle scuole, furono scelti quelli in gomma, smontabili in caso di necessità. A differenza dei "dossi" questi passaggi pedonali "rialzati" sono a norma di legge. I dossi infatti, sono consentiti solo in tratti di strade “residenziali”, ossia non a circolazione indiscriminata, come può essere una strada pubblica, ma su strade interne, ad esempio nei parcheggi di centri commerciali e condomini».

Le vie dove saranno posizionati i nuovi passaggi pedonali pedonali dovrebbero essere via Deledda (angolo Via Pietro Micca), via Europa (scuole), via Tissi (angolo Via Eugenio Montale), via Roma (municipio), via Serra (Angolo Piazza Gramsci), via Litterai (Angolo Via Leopardi), via Muros (angolo Via Flumendosa), via San Leonardo (angolo Via Porcu), via Sardegna angolo Via Limbara.

«Per quanto riguarda invece gli attraversamenti pedonali luminosi si pensa di installarne quattro nei quattro ingressi del centro abitato: da Sassari, da Muros, da Florinas e da Tissi», ha concluso il primo cittadino.

