Flash mob pro Palestina all’ospedale civile di Alghero, ieri sera.

Oltre 250 partecipanti,  tra personale sanitario e cittadini, hanno voluto manifestare davanti all’ingresso del presidio sanitario di via Don Minzoni.
Anche  la cittadina catalana ha aderito alla  manifestazione “100 ospedali per Gaza”. 

