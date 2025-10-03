la protesta
03 ottobre 2025 alle 11:38
Ospedali per Gaza, 250 davanti al Civile di AlgheroAlta adesione alla manifestazione indetta in contemporanea con cento città italiane
Flash mob pro Palestina all’ospedale civile di Alghero, ieri sera.
Oltre 250 partecipanti, tra personale sanitario e cittadini, hanno voluto manifestare davanti all’ingresso del presidio sanitario di via Don Minzoni.
Anche la cittadina catalana ha aderito alla manifestazione “100 ospedali per Gaza”.
