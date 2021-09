"A oggi nell'area medica del plesso ospedaliero Santissima Annunziata sono presenti 31 pazienti in barella in attesa di posto letto". A denunciare i nuovi disagi all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari sono i sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, che in una nota spiegano: "Non è più procrastinabile un'azione di forte rivendicazione; il livello politico, al di là di ogni appartenenza, deve fare di più e insieme a chi rappresenta gli operatori della sanità e ai cittadini, chiedere agli inquilini del palazzo del potere cagliaritano ascolto e soprattutto partecipazione, sia in relazione alle forti carenze e criticità, nonché in prospettiva del riordino del sistema sanitario regionale e assetto delle costituende aziende".

Solo due settimane fa i carabinieri del Nas, su segnalazione dei parenti dei ricoverati, avevano fatto un blitz per verificare la situazione nei vari reparti. Già all'inizio del mese, sempre i familiari dei degenti avevano denunciato la presenza di decine di persone costrette su barelle per la mancanza di posti letto a Medicina uomini, Medicina donne, Patologia medica e Geriatria. Dal canto proprio, l'Azienda ospedaliera di Sassari aveva annunciato un ordine di servizio finalizzato proprio a ridurre il carico di lavoro delle unità operative che registrano un elevato numero di ricoveri e una loro ripartizione tra i vari reparti internistici.

